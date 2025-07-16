Российский вратарь поделился первыми впечатлениями от клуба НХЛ
Российский вратарь Илья Набоков поделился первыми впечатлениями от клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш». Его слова приводит РИА Новости.
Набоков заявил, что в «Колорадо» его приняли отлично, а организация в команде на высшем уровне. «Со всем помогли, все рассказали. У меня была проблема с английским, но мне сразу предоставили переводчика. За это время планирую плотно изучить язык», — отметил он.
Вратарь также назвал свою цель. «Цель, конечно же, сыграть как можно больше игр и закрепиться в команде. Это самая главная задача для меня», — поделился россиянин.
30 мая стало известно, что Набоков получил двухлетний контракт новичка. 22-летний игрок был задрафтован «Колорадо» в 2024-м во втором раунде под 38-м номером.
Главное сейчас
Главное сейчас