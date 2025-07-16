Пинчук перезаключил договор с «Динамо»

Виталий Пинчук переподписал договор с минским «Динамо».

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По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, 23-летний нападающий получит 15 млн рублей за сезон-2025/26.

В прошлом Фонбет чемпионате КХЛ Пинчук набрал 43 (25+18) очка за 66 матчей при полезности «плюс 14».

В плей-офф на счету форварда «Динамо» 11 (5+6) результативных действий за 11 игр при полезности «плюс 3».