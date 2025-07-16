В США назвали двух вратарей из России, которые попадут в Зал хоккейной славы

Издание The Athletic отметило роль российских голкиперов – Сергея Бобровского и Андрея Василевского – в успехах, которых добились «Флорида» и «Тампа-Бэй».

«Говорят, что вратарь – самая важная позиция в хоккее, и этот тезис был очень точным для команд из штата Флорида. 6 последних лет Бобровский и Василевский приводили «Пантерз» и «Лайтнинг» к финалу Кубка Стэнли. Кроме того, у этих голкиперов 3 «Везины» на двоих. Они – будущие члены Зала хоккейной славы», – пишет The Athletic.

Напомним, что Бобровский и Василевский стали двукратными обладателями Кубка Стэнли в составах своих команд.

Свои чемпионские походы при Василевском «Тампы» предприняла в плей-офф 2020 и 2021.

Последние 2 года Кубок Стэнли доставался «Флориде» Бобровского.