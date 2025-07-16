«Лада» заключила пробные контракты с игроками системы тульского АКМ

Хоккейный клуб «Лада» заключил пробные контракты на время проведения предсезонного сбора с игроками системы тульского АКМ – защитниками Даниилом Жураковым и Семёном Фёдоровым, а также нападающими Данилой Булатовым, Борисом Городецким, Яромиром Ермаковым, Михаилом Низовкиным и Максимом Рассейкиным.

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Жураков на протяжении предыдущего сезона выступал за туляков во Всероссийской хоккейной лиге – за 38 игр защитник набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «-1».

Фёдоров большую часть сезона-2024/2025 отыграл в МХЛ в системе молодежных команды «Академии Михайлова», заработав суммарно 16 (3+13) очков за 53 матча при показателе полезности «+16». Также в активе защитника 16 игр в ВХЛ, в которых он отметился двумя голевыми передачами.

Булатов по итогам прошлого сезона вошёл в тройку лучших бомбардиров «Академии Михайлова» в МХЛ – за 55 матчей нападающий набрал 48 (27+21) баллов за результативность при показателе полезности «+17».

Городецкий в течение сезона-2024/2025 выходил на площадку в составе «Академии Михайлова» и за 44 игры в МХЛ заработал 9 (4+5) очков.

Ермаков в прошлом сезоне за 49 матчей за «Академию Михайлова» набрал 61 (21+40) очко при показателе полезности «+15», а также дебютировал в ВХЛ – в 11 играх за АКМ он заработал 3 (2+1) балла за результативность.

Низовкин в ходе сезона-2024/2025 выступал за АКМ и за 13 проведённых встреч в рамках регулярного чемпионата ВХЛ набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «+2».

Рассейкин в предыдущем сезоне выходил на лёд в составе АКМ и провёл за тульский коллектив 27 матчей в ВХЛ, в которых заработал 12 (6+6) баллов за результативность при показателе полезности «+1».