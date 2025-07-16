Станислав Бережной покинул «Динамо» и уедет в Северную Америку.

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Контракт с 22-летним голкипером расторгнут по инициативе игрока. Спортивные права на хоккеиста остаются за бело-голубыми.

Бережной перешел в «Динамо» 8 июля, став частью сделки по обмену Бреннана Менелла в СКА.

В минувшем сезоне вратарь провел 35 матчей в Olimpbet ВХЛ за «Омские Крылья» и «СКА-Неву». В Фонбет чемпионате КХЛ на его счету одна игра за СКА.