Названа дата первого матча Овечкина в новом сезоне

«Вашингтон Кэпиталз» в первом матче сезона‑2025/26 Национальной хоккейной лиги 8 октября сыграют дома против «Бостон Брюинз», сообщает пресс‑служба клуба.

В следующем матче, который состоится 11 октября, «Кэпиталз» примут «Нью‑Йорк Айлендерс».

В сезоне‑2024/25 россиянин Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 897 заброшенных шайб. Ранее рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894). С учетом плей‑офф у 39‑летнего Овечкина 974 гола в НХЛ, по этому показателю он идет вторым после Гретцки (1016).

В прошлом сезоне «Вашингтон» вылетел во втором раунде плей‑офф НХЛ‑2024/25, уступив в серии «Каролине» (1–4). Обладателем Кубка Стэнли второй год подряд стала «Флорида».