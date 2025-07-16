Два российских хоккеиста попали в рейтинги НХЛ

Российский нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков попал в список из десяти лучших форвардов НХЛ в возрасте до 25 лет на начало сезона-2025/26. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

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Рейтинг возглавил немец Тим Штюцле ("Оттава"), на второй строчке расположился американец Джек Хьюз ("Нью-Джерси"), замкнул тройку лидеров американец Мэтт Болди ("Миннесота"). Мичков идет на десятой позиции. В дебютном сезоне в НХЛ Матвей провел 80 встреч, в которых набрал 63 очка (26 голов + 37 передач) и стал лучшим снайпером среди новичков лиги. По итогам голосования на приз "Колдер Трофи", вручаемый лучшему новичку сезона, россиянин стал четвертым.

Еще один россиянин Александр Никишин из "Каролины" вошел в топ-10 рейтинга среди защитников до 25 лет, выступающих в НХЛ. Тройку лидеров составили: американцы Джейк Сандерсон ("Оттава") с Броком Фэйбером ("Миннесота") и немец Мориц Зайдер ("Детройт"). Никишин был выбран "Каролиной" на драфте 2020 года под общим 69-м номером.