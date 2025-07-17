Российский вратарь подписал контракт с клубом НХЛ

Российский вратарь Станислав Бережной подписал двухлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс». Об этом сообщает официальный сайт команды.

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В прошлом сезоне 22-летний Бережной выступал за петербургский СКА. 8 июля он перешел в результате обмена в московское «Динамо», а 15 июля расторг контракт с бело-голубыми по собственной инициативе.

На драфте НХЛ хоккеист не выбирался ни одним клубом.

4 февраля IIHF продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее российские хоккеисты стали лучшими в мире.