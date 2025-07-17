«Сибирь» подписала контракт с бывшим вратарем «Тампы» и «Питтсбурга»

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с голкипером Луи Доминге, сообщает пресс‑служба команды из Новосибирска.

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Соглашение с 33‑летним канадским вратарем рассчитано на один год. На счету вратаря 151 матч в Национальной хоккейной лиге и показатель отраженных бросков — 90,5%.

На протяжении карьеры Доминге играл в НХЛ за «Аризону», «Тампу», «Нью‑Джерси», «Ванкувер», «Калгари» и «Питтсбург». Последние два сезона голкипер провел в системе «Рейнджерс», выступая в АХЛ за «Хартфорд».