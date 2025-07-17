Россиянин вошел в тройку лучших вратарей НХЛ

Российский голкипер «Сан‑Хосе» Ярослав Аскаров вошел в топ‑3 лучших вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в возрасте до 25 лет на начало сезона‑2025/26, сообщает пресс‑служба лиги.

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По результатам опроса тренеров вратарей, директоров и скаутов НХЛ, 23‑летний россиянин занял третье место в списке из десяти лучших вратарей лиги.

— В преддверии своего первого полноценного сезона в НХЛ многие по‑прежнему уверены, что мастерство и катание, которые сделали 23‑летнего вратаря столь перспективным игроком, проявятся еще больше, когда он будет выступать на высшем уровне, — говорится в тексте материала про Аскарова.

Рейтинг возглавил 24‑летний Дастин Вольф из «Калгари». Вторым стал 24‑летний Спенсер Найт из «Чикаго».

Аскаров был обменян в «Сан‑Хосе» из «Нэшвилла» летом 2024 года. В сезоне‑2024/25 он провел 13 матчей за команду, отражая в среднем за игру 89,6% бросков.

Ранее эксперты сайта НХЛ внесли Аскарова в список главных кандидатов на прорыв в новом сезоне.