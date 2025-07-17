Было бы красиво: Фетисов рассказал, как Овечкин должен завершить карьеру

Фетисов: «Для Овечкина было бы красиво закончить карьеру с Кубком Стэнли в руках, как это удалось мне в свое время»
Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил «Матч ТВ», что российский нападающий «Вашингтон» Александр Овечкин приложит все усилия, чтобы завоевать еще один Кубок Стэнли.
Ранее Овечкин вошел в число победителей американской спортивной премии ESPY Awards‑2025 и получил приз за лучшее достижение/рекорд года. В минувшем сезоне НХЛ российский нападающий превзошел рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим бомбардиром регулярных чемпионатов НХЛ в истории. На его счету 897 шайб в регулярках.
— Главная цель Саши на предстоящий сезон — хорошо играть, чтобы команда побеждала. В личном плане все, что хотел, он сделал. Было бы красиво закончить карьеру с Кубком Стэнли в руках, как мне это удалось в свое время. Будем болеть за него. В прошлом году команда весь сезон играла на него, теперь нужно все усилия приложить для завоевания главного трофея, — сказал Фетисов «Матч ТВ».