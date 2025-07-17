Было бы красиво: Фетисов рассказал, как Овечкин должен завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил «Матч ТВ», что российский нападающий «Вашингтон» Александр Овечкин приложит все усилия, чтобы завоевать еще один Кубок Стэнли.

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Ранее Овечкин вошел в число победителей американской спортивной премии ESPY Awards‑2025 и получил приз за лучшее достижение/рекорд года. В минувшем сезоне НХЛ российский нападающий превзошел рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим бомбардиром регулярных чемпионатов НХЛ в истории. На его счету 897 шайб в регулярках.