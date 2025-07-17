Чинахов — о возможном обмене из «Коламбуса»: буду даже рад, было недопонимание с тренером

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов заявил, что готов к обмену из клуба.

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– Твой последний сезон, наверное, надо брать за скобки, очень много травм, статистика ужасная из-за этого получилась. Но я ещё видел, что в конце тебя начали сажать по игровым причинам.

– Да, с тренером недопонимание было.

– А по поводу чего?

– Не знаю, никто не объяснил причину.

– Сейчас у тебя последний год контракта, самый важный. Это твой второй контракт, верно? Уже звонят из Омска, например? Ты даже не рассматриваешь возможность возвращения?

– Пока я могу играть в Америке, буду там.

– Ты на 20-м месте в рейтинге ограниченно свободных агентов. «Коламбус» что-то уже говорит на тему продления договора?

– Нет, но мы сейчас очень плотно общаемся по разным поводам. Поэтому посмотрим.

– У меня такое ощущение, что ты спокойно воспримешь обмен в другой клуб.

– Даже буду рад, наверное.

– Это из-за того, что накопилось? С учётом всех неудачных отрезков и недопониманий с главным тренером?

– Всё вместе, в совокупности, да. Хочется поменять место дислокации.

– Совершенно без разницы в какую команду?

– Нет, конечно. Есть разница, но главное, чтобы всё получилось, — цитирует Чинахова «Спорт-экспресс».