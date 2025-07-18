«Куньлунь» объявит о контракте с тренером Галланом

Как стало известно «Матч ТВ», на следующей неделе клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» объявит о том, что подписал контракт с тренером Жераром Галланом.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что канадский тренер Жерар Галлан договорился с «Куньлунем» о контракте с зарплатой в $1,2 млн за сезон. Сам договор еще не подписан, но юридически документ будет оформлен к следующей неделе.

С учетом бонусов контракт может принести 61‑летнему канадцу больше указанной суммы, но китайский клуб для этого должен провести сильный сезон.

Последним местом работы Галлана был клуб НХЛ «Нью‑Йорк Рейнджерс», который тренер покинул по окончании сезона‑2022/23.

В прошлом сезоне «Куньлунь» занял девятое место в Западной конференции, набрав 62 очка в 68 матчах, и не вышел в плей‑офф.