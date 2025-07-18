«Сибирь» подписала контракт с американским защитником Приски

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о подписании контракта с американским защитником Чейзом Приски.

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Соглашение с 29‑летним хоккеистом рассчитано на один год.

Приски за карьеру провел 349 матчей в Американской хоккейной лиге, в которых забросил 54 шайбы и отдал 130 передач. Также на счету защитника четыре матча в Национальной хоккейной лиге за «Флориду».

В сезоне‑2023/24 в составе «Херши» Приски стал обладателем Кубка Колдера и лучшим защитником‑ассистентом в плей‑офф.