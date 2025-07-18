40-летний словацкий голкипер завершил карьеру

40-летний словацкий голкипер Ярослав Галак завершил карьеру, сообщает издание Pravda.

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«В прошлом году я прошёл летние сборы. Хотел выйти на лёд в Бостоне, но, когда ничего не нашлось, решил, что это бессмысленно. После этого я даже не пытался. Я официально завершаю карьеру. Я хотел бы поблагодарить свою семью, друзей, болельщиков и особенно свою жену Петру, которая поддерживала меня на протяжении всей моей карьеры. У меня были предложения из Чехии, но я хотел остаться в Америке прежде всего ради детей, поскольку они там ходят в школу и спортивная подготовка там лучше, чем в Европе», — заявил Галак.

За 17 лет в НХЛ вратарь выступал за семь команд: «Монреаль Канадиенс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Бостон Брюинз», «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В общей сложности в НХЛ Галак провёл 581 игру.