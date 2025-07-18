«Авангард» ищет варианты расставания с Ткачевым

«Авангард» ищет варианты расставания с Владимиром Ткачевым.

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Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Отметим, что ранее в телеграм-канале агента Шуми Бабаева, представляющего интересы хоккеиста, появились слова, якобы принадлежащие Ткачеву.

«Сложно осознавать, что в нашей стране желание иностранного тренера значит больше обещания руководителя клуба», – сказано в сообщении.

В минувшем регулярном чемпионате Ткачев провел только 4 матча из-за травмы и набрал 5 (1+4) очков. В плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов за 13 игр при полезности «минус 7».

Действующий контракт форварда с годовой зарплатой в 120 млн рублей за сезон рассчитан до 2030 года.