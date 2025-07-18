Посвященные Овечкину баннеры появились на Никольской улице

Баннеры, посвященные рекорду Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), появились на Никольской улице в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Баннеры оформлены в виде хоккейных свитеров, на которые нанесены игровой номер Овечкина, фотография игрока, рекордное число голов (895), надпись "Вечный рекорд".

В начале апреля капитан "Вашингтона" Овечкин в матче с "Нью-Йорк Айлендерс" побил рекорд по голам вв регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки.