Овечкин пожелал Карпину стать чемпионом России с «Динамо»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пожелал московскому «Динамо» под руководством Валерия Карпина стать чемпионом страны. Напомним, хоккеист присутствовал на матче бело-голубых с калининградской «Балтикой» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.

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«Вчера, к сожалению, не удалось его увидеть. Думаю, он не был доволен результатом. Желаю ему успеха, удачи, побед, чтобы он стал чемпионом», — приводит слова Овечкина ТАСС.

39-летний нападающий является воспитанником «Динамо». Он выступал за команду с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ.