"Авангард" расторг контракт с хоккеистом, не сыгравшим за команду ни одного матча

Омский хоккейный клуб "Авангард" объявил о расторжении контракта с защитником Джесси Блэкером. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стороны расторгли контракт по соглашению сторон без выплаты денежной компенсации.

Блэкер перешел в "Авангард" 6 июня, заключив с клубом контракт на два года. Ранее он выступал за "Автомобилист", "Барыс" и "Куньлунь". Всего в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) защитник провел 441 матч, набрав 134 очка (28 шайб + 106 передач).

Ранее ТАСС сообщал, что "Авангард" расторг контракт с нападающим Владимиром Ткачевым, имевшим соглашение до конца сезона-2029/30. В клубе объяснили данное решение непростой ситуацией с потолком зарплат, поскольку соглашение с форвардом не позволяло усилить проблемные позиции.