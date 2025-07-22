«Авангард» заключил контракт с канадским защитником

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт сроком на один год с 27-летним канадским защитником Максимом Лажуа, сообщает пресс-служба омского клуба. В «Авангарде» защитник будет выступать под номером 58.

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В прошедшем сезоне хоккеист провёл 76 матчей за «Коачелла Вэлли Файрбёрдс» (АХЛ), в которых набрал 39 очков — забросил пять шайб и отдал 34 результативные передачи при показателе полезности «+14».

Лажуа имеет опыт игры в Национальной хоккейной лиге. Канадский защитник в НХЛ провёл 77 матчей в регулярных чемпионатах и отметился 16 очками — забросил семь шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «-22». В плей-офф на счету канадца две игры без очков.