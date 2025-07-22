Форвард «Флориды» принес Кубок Стэнли в тюремную камеру

Ткачак принес Кубок Стэнли в камеру для задержанных в полицейском участке в Брентвуде: «Надеюсь, что больше туда не попаду – если только опять с трофеем»
Мэттью Ткачак сделал фото с Кубком Стэнли в камере полицейского участка.
Форвард «Флориды», в минувшем сезоне ставший двукратным обладателем Кубка Стэнли, вновь привез трофей в Брентвуд. Он вырос в этом пригороде Сент-Луиса.
Как и в прошлом году, Ткачак провел презентацию Кубка Стэнли в детской больнице, полицейском участке и пожарной части.
В этом году нападающий сделал фото с трофеем в камере для задержанных в полицейском участке.
«Я уже бывал здесь с Кубком Стэнли, но не ходил с ним в камеру. Это было впервые. Надеюсь, что больше туда не попаду, если только опять с трофеем», – сказал Ткачак с улыбкой.
Файзуллаев прошел медосмотр в «Истанбуле». «Башакшехир» отправит ЦСКА 7,5 млн в полном объеме в ближайшее время (Sport24)
Организаторы чемпионата Европы по маунтинбайку не выслали россиянам приглашения, необходимые для оформления виз
«Айлендерс» и Цыплаков обсуждают контракт с зарплатой около 2 млн долларов в год
Файзуллаев прошел медосмотр в «Истанбуле». «Башакшехир» отправит ЦСКА 7,5 млн в полном объеме в ближайшее время (Sport24)
Организаторы чемпионата Европы по маунтинбайку не выслали россиянам приглашения, необходимые для оформления виз
«Айлендерс» и Цыплаков обсуждают контракт с зарплатой около 2 млн долларов в год