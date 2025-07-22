Ткачак принес Кубок Стэнли в камеру для задержанных в полицейском участке в Брентвуде: «Надеюсь, что больше туда не попаду – если только опять с трофеем»

Sports.ru

Мэттью Ткачак сделал фото с Кубком Стэнли в камере полицейского участка.

Форвард «Флориды» принес Кубок Стэнли в тюремную камеру
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Форвард «Флориды», в минувшем сезоне ставший двукратным обладателем Кубка Стэнли, вновь привез трофей в Брентвуд. Он вырос в этом пригороде Сент-Луиса.

Как и в прошлом году, Ткачак провел презентацию Кубка Стэнли в детской больнице, полицейском участке и пожарной части.

В этом году нападающий сделал фото с трофеем в камере для задержанных в полицейском участке.

«Я уже бывал здесь с Кубком Стэнли, но не ходил с ним в камеру. Это было впервые. Надеюсь, что больше туда не попаду, если только опять с трофеем», – сказал Ткачак с улыбкой.
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