Капризов может стать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

Журналист The Athletic Майкл Руссо в подкасте DFO Rundown заявил, что форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов станет самым высокооплачиваемым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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«Насколько мне удалось узнать, стороны пока даже близко не подошли к достижению соглашения. Речь уже не идет о $14 млн в год. Ожидаю, что Капризов станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ», — сказал Руссо.

Действующий контракт Капризова с «Миннесотой» истекает летом 2026 года.

«Миннесота» выбрала Капризова на драфте НХЛ в 2015 году, а в 2021 году российский хоккеист дебютировал в Национальной хоккейной лиге. По итогам сезона получил награду «Колдер Трофи» как лучший новичок. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, набрав 386 (185+201) очков.

«Миннесота» в сезоне-2024/25 завершила выступление в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв серию «Вегас Голден Найтс». Хоккеист принял участие во всех шести матчах серии и записал на свой счет девять очков — пять заброшенных шайб и четыре результативные передачи. В заключительном матче серии Капризов не сумел отличиться результативными действиями.