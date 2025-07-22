«Айлендерс» может подписать российского хоккеиста за 2 млн долларов

«Айлендерс» и Максим Цыплаков ведут переговоры о новом контракте.

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В прошлом сезоне нападающий набрал 35 (10+25) очков при полезности «плюс 4» в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его кэпхит составлял 950 тысяч долларов.

Сейчас россиянин является ограниченно свободным агентом.

По ходу прошлого сезона стороны были близки к заключению соглашения, по которому форвард бы зарабатывал около трех миллионов долларов в год.

Сообщается, что на данный момент клуб и хоккеист обсуждают контракт с окладом около двух миллионов долларов за сезон.