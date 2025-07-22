«Айлендерс» может подписать российского хоккеиста за 2 млн долларов

«Айлендерс» и Цыплаков обсуждают контракт с зарплатой около 2 млн долларов в год
«Айлендерс» и Максим Цыплаков ведут переговоры о новом контракте.
В прошлом сезоне нападающий набрал 35 (10+25) очков при полезности «плюс 4» в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его кэпхит составлял 950 тысяч долларов.
Сейчас россиянин является ограниченно свободным агентом.
По ходу прошлого сезона стороны были близки к заключению соглашения, по которому форвард бы зарабатывал около трех миллионов долларов в год.
Сообщается, что на данный момент клуб и хоккеист обсуждают контракт с окладом около двух миллионов долларов за сезон.
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«Айлендерс» и Цыплаков обсуждают контракт с зарплатой около 2 млн долларов в год
Файзуллаев прошел медосмотр в «Истанбуле». «Башакшехир» отправит ЦСКА 7,5 млн в полном объеме в ближайшее время (Sport24)
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«Айлендерс» и Цыплаков обсуждают контракт с зарплатой около 2 млн долларов в год