Если Израиль может, то и русские должны: канадцы – о надежде Овечкина

Александр Овечкин по-прежнему надеется на то, что сборная России по хоккею будет допущена к участию в главных международных соревнованиях.

«За рубежом к нам относятся хорошо. Но отношение может быть одно, однако вы сами видите, что происходит – сборную не допускают до Олимпиады и чемпионата мира. Надеюсь, что в скором будущем нас допустят, и ребята смогут выступать на Олимпиаде и других больших турнирах», – заявил капитан «Вашингтона».

Так на эти слова Овечкина отреагировали канадские поклонники хоккея, оставлявшие свои комментарии в социальной сети X (Twitter).

@ennerut: – Желание Ови понятно – он хочет провести последний турнир за сборную. Теперь у него остается только эта цель, ведь Гретцки он уже обставил.

@Ray192168: – Я согласен с тем, чтобы Россия вернулась. Этой сборной не хватает в международном хоккее.

@NT_pfisher: – Может, российские войска сначала вернутся из Украины к себе домой, а потом уже будем обсуждать возвращение их сборной?

@3v3nMoR: – Я вообще не понимаю смысла в наказании спортсменов – какой от этого результат, кроме еще большего разделения? Отсутствие России в мировом хоккее не оказывает ровным счетом никакого влияния на военный конфликт.

@gerry698: – Без России все крупные хоккейные турниры превратились в фарс и вообще не стоят того внимания, что им уделяют.

@Cal_sssteve: – У меня даже нет сомнений в том, что русские должны быть на Олимпиаде и ЧМ.

@GrahamTravers5: – Ничего хорошего в этой идее нет, тем более что Россию везде будут освистывать.

@PonyDanza3: – Можно согласиться с желанием Овечкина, ведь на протяжении всей истории хоккеисты не имели ничего общего с войнами и политическими последствиями. Игра не должна страдать из-за решений того или иного правительства.

@CanuckFactCheck: – Я согласен с идеей о возвращении России, ведь без такой мощной спортивной страны не только в хоккее, но и во многих других видах спорта нет соревнований с участием всех сильнейших. Что касается Украины, то лично мне на нее просто наплевать.

@Rielly2Jupiter: – Как по мне, бан России выглядит несправедливым, особенно на фоне действий Израиля. Либо обе страны должны быть отстранены, либо обе должны быть допущены.

@ADGG5454: – С Ови нельзя не согласиться, плюс к тому возвращение России добавит принципиальности и интереса к некоторым противостояниям с ее участием.

@gerrarddw: – Когда Россия вернется к своим признанным международным правом границам, ее хоккейную сборную будут ждать с распростертыми объятиями.

@gioco1978: – Если Израиль может играть, тогда и Россия должна иметь такое право.

@AlphaRob96: – Будет грустно не увидеть Ови на предстоящей Олимпиаде. Вряд ли он продержится еще 4 года.

Напомним, что в марте 2022 года сборная России по хоккею была отстранена от участия в международных турнирах.

Национальная команда пропустила уже 4 взрослых чемпионата мира и, судя по всему, не попадет на Олимпиаду-2026.