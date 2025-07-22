Назван лучший хоккеист России

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" Сергей Бобровский признан лучшим хоккеистом России в сезоне-2024/25 по версии журналистов. Голосование было проведено "Спорт-Экспрессом".

Второе место в голосовании занял форвард клуба НХЛ "Тампа" Никита Кучеров, третьим стал нападающий клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин. Этим летом Бобровский второй год подряд стал обладателем Кубка Стэнли. Кучеров второй раз подряд стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин в начале апреля побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных сезонах лиги.

Руководитель редакции спортивной информации ТАСС Владислав Уткин поставил на первое место в голосовании Бобровского, на второе - Кучерова, на третье - Овечкина, на четвертое - вратаря "Локомотива" Даниила Исаева, на пятое - нападающего "Коламбуса" Кирилла Марченко. Руководитель направления редакции спортивной информации ТАСС Рустам Шарафутдинов поставил на первое место Бобровского, на второе - Овечкина, на третье - Кучерова, на четвертое - Александра Радулова из "Локомотива", на пятое - Василия Подколзина из "Эдмонтона".

Бобровский также был признан лучшим вратарем России, лучшим защитником стал Владислав Гавриков ("Лос-Анджелес"), лучшим нападающим - Кучеров. Лучшим хоккеистом в возрасте до 20 лет был признан Никита Артамонов ("Торпедо"), лучшим тренером - Бенуа Гру ("Трактор"), лучшим менеджером - Алексей Волков ("Трактор"). Лучшим хоккеистом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) журналисты выбрали Джошуа Ливо ("Салават Юлаев").

Владислав Уткин выбрал лучшим вратарем Бобровского, лучшим защитником - Дмитрия Куликова ("Флорида"), лучшим нападающим - Кучерова, лучшим игроком до 20 лет - Ивана Демидова (СКА и "Монреаль"), лучшим тренером - Игоря Никитина ("Локомотив"), лучшим менеджером - Волкова, лучшим игроком КХЛ - Ливо. Рустам Шарафутдинов выбрал лучшим вратарем Бобровского, защитником - Куликова, нападающим - Овечкина, игроком до 20 лет - Демидова, тренером - Никитина, менеджером - Волкова, игроком КХЛ - Радулова.

Голосование за звание лучшего хоккеиста страны проводится "Спорт-Экспрессом" в третий раз. В 2023 году лучшим игроком был признан Кучеров, в 2024-м - Бобровский.