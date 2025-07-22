Дерябин продлил контракт с «Адмиралом»

Дмитрий Дерябин продолжит выступать за «Адмирал».

25-летний защитник принял квалификационное предложение «Адмирала».

Новый контракт с хоккеист носит односторонний характер и рассчитан на один сезон.

Дмитрий Дерябин перешел в дальневосточный клуб по ходу прошлого сезона и провел 18 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, сделав одну передачу.

В плей-офф хоккеист сыграл 6 игр и не отметился результативными действиями.м