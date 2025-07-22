Дерябин продлил контракт с «Адмиралом» на год, приняв квалификационное предложение клуба
Дмитрий Дерябин продолжит выступать за «Адмирал».
25-летний защитник принял квалификационное предложение «Адмирала».
Новый контракт с хоккеист носит односторонний характер и рассчитан на один сезон.
Дмитрий Дерябин перешел в дальневосточный клуб по ходу прошлого сезона и провел 18 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, сделав одну передачу.
В плей-офф хоккеист сыграл 6 игр и не отметился результативными действиями.м
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Мюллер продолжит карьеру в МЛС. Экс-хавбек «Баварии» интересен «Лос-Анджелесу» и еще одному клубу
КХЛ: «Контракт «Авангарда» и Ткачева расторгнут по инициативе клуба с обязательством по выплате игроку компенсации. Соблюдены все правила и нормы регламента»