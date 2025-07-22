Минское «Динамо» заключило контракт с 20-летним защитником

Защитник Даниил Криштофик подписал пробный контракт с минским «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

© Чемпионат.com

20-летний игрок обороны сезон-2024/2025 провёл в гродненском «Немане», сыграл в 42 матчах, отметился 12 (2+10) очками при показателе полезности «+12». В январе становился лучшим молодым игроком месяца в белорусской Экстралиге. Вызывался в молодёжную сборную Беларуси. В сезонах-2022/2023, 2023/2024 играл за «Динамо-Шинник» в МХЛ. Суммарно за «бобров» провёл 70 матчей, набрав 9 (2+7) очков при показателе полезности «+8».

Ранее минское «Динамо» обменяло спортивные права на 21-летнего нападающего Даниила Боуроша в «Трактор».