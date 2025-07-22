«Металлургом» может подписать Ткачева

Агент Владимира Ткачева заявил о переговорах с «Металлургом».

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«Авангард» ранее сообщил о расторжении соглашения с хоккеистом – оно действовало до 2030 года с зарплатой 120 миллионов рублей за сезон.

– Сегодня мы встречались с руководством «Металлурга». Это была первая встреча, а то были разговоры, что мы уже договорились.

Хорошая и позитивная встреча. До этого у Володи был разговор с Разиным. Они рассказали, как они видят Владимира, финансовые вопросы. Хорошая встреча.

– А где вы сидели? В ресторане?

– В кафешке.

– А кто платил?

– Володя.

– Когда Владимир определится?

– За пару дней должен решить.

– «Металлург» – фаворит.

– Для меня «Металлург» – фаворит, – сказал Шуми Бабаев, представитель Владимира Ткачева.