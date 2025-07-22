«Металлургом» может подписать Ткачева

Бабаев провел переговоры с «Металлургом» по Ткачеву: «Хорошая встреча, у Володи был разговор с Разиным. Для меня это фаворит»
Агент Владимира Ткачева заявил о переговорах с «Металлургом».
«Авангард» ранее сообщил о расторжении соглашения с хоккеистом – оно действовало до 2030 года с зарплатой 120 миллионов рублей за сезон.
– Сегодня мы встречались с руководством «Металлурга». Это была первая встреча, а то были разговоры, что мы уже договорились.
Хорошая и позитивная встреча. До этого у Володи был разговор с Разиным. Они рассказали, как они видят Владимира, финансовые вопросы. Хорошая встреча.
– А где вы сидели? В ресторане?
– В кафешке.
– А кто платил?
– Володя.
– Когда Владимир определится?
– За пару дней должен решить.
– «Металлург» – фаворит.
– Для меня «Металлург» – фаворит, – сказал Шуми Бабаев, представитель Владимира Ткачева.
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