Спронг перейдет в ЦСКА. У форварда 169 очков в 388 матчах НХЛ («ВсеПроСпорт»)

Нападающий Даниэль Спронг станет игроком ЦСКА.

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Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Минувший сезон нападающий отыграл в трех клубах – «Ванкувере», «Сиэтле» и «Нью-Джерси». В 30 играх на его счету 7 (2+5) баллов. Он также провел 19 матчей в АХЛ и набрал 25 (11+14) очков.

За карьеру на счету Дэниэла Спронга 388 матчей в НХЛ с учетом плей-офф и 169 (88+81) очков.