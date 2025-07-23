Спронг перейдет в ЦСКА. У форварда 169 очков в 388 матчах НХЛ («ВсеПроСпорт»)

Нападающий Даниэль Спронг станет игроком ЦСКА.
Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».
Минувший сезон нападающий отыграл в трех клубах – «Ванкувере», «Сиэтле» и «Нью-Джерси». В 30 играх на его счету 7 (2+5) баллов. Он также провел 19 матчей в АХЛ и набрал 25 (11+14) очков.
За карьеру на счету Дэниэла Спронга 388 матчей в НХЛ с учетом плей-офф и 169 (88+81) очков.
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