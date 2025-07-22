Канадец Лажуа официально перешел в «Авангард»

Канадский хоккеист Максим Лажуа пополнил состав «Авангарда». Об этом официально сообщила пресс‑служба омского клуба.

© ХК «Авангард»

Уточняется, что контракт с Лажуа рассчитан на один год. В «Авангарде» защитник будет выступать под номером 58.

В минувшем сезоне Лажуа провёл 76 матчей за «Коачелла Вэлли Файрбёрдс» (АХЛ) и набрал 39 (5+34) очков. Всего в АХЛ Лажуа сыграл 405 матчей, забросил 39 шайб и отдал 164 передачи.

В 2022 году стал обладателем Кубка Колдера в составе «Чикаго Вулвз». Также Лажуа провёл 79 матчей в НХЛ, там он набрал 16 (7+9) очков.