Раскрыта сумма рекордного контракта российского хоккеиста Капризова в НХЛ

Журналист Фрэнк Серавалли заявил, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» предлагает российскому нападающему Кириллу Капризову новый контракт. Его слова приводит Gone Puck Wild.

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По информации источника, хоккеист может получить 15 миллионов долларов за сезон, при этом контракт будет рассчитан на восемь лет.

«В любом случае это будет значительный контракт, самый крупный в истории "Миннесота Уайлд"», — посчитал Серавалли.

Ранее генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин высказался о будущем Капризова в команде. По мнению Герина, россиянину нравится в «Миннесоте». Он выразил надежду, что Капризов проведет у них всю карьеру.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне его признали лучшим новичком НХЛ.