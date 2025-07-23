«Сиэтл» продлил контракт с нападающим Какко

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» объявил о продлении контракта с финским нападающим Каапо Какко.

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Клуб и игрок согласовали договор на три года со средней зарплатой в 4,525 млн долларов. Таким образом, стороны избежали арбитражного слушания, назначенного на 25 июля.

Какко перешел в «Кракен» в результате обмена из «Рейнджерс» в декабре 2024 года. В 49 играх за команду в регулярном чемпионате 24‑летний финн набрал 30 (10+20) очков.

Нападающий был выбран «Рейнджерс» на драфте 2019 года под общим вторым номером. Всего в лиге Какко провел 379 игр и набрал 161 (71+90) очко.