Робинсон тепло попрощался с «Трактором»

Робинсон попрощался с «Трактором»: «Ничто не сравнится с хоккейной страстью и любовью Челябинска. Надеюсь увидеть, как клуб сделает оставшийся шаг для победы в Кубке Гагарина!»
Бадди Робинсон попрощался с болельщиками «Трактора».
Клуб ранее объявил об уходе форварда.
«Спасибо! Спасибо за два невероятных года, которые я буду помнить всю жизнь. Как и любой североамериканец, впервые приезжающий в КХЛ, я переживал, потому что не знал, чего ожидать. Но по приезду в Челябинск я сразу же почувствовал эту любовь. Мне посчастливилось играть во многих командах на протяжении карьеры, но могу честно сказать, что ничто не сравнится с этой хоккейной страстью и любовью от Челябинска. Благодаря вам я чувствовал себя как дома с самого первого матча. И будучи на арене или в своих любимых местах, я чувствовал поддержку в отношении себя и команды, что буду помнить всегда. Я надеюсь, что как игроку мне удалось соответствовать ожиданиям «Трактора» и города. Для меня было честью надевать черно-белое джерси в прошедших двух сезонах. По личным причинам я принял решение провести этот сезон дома с семьей, но буду продолжать поддерживать команду и надеюсь увидеть, как «Трактор» сделает оставшийся шаг для победы в Кубке Гагарина! Я буду хранить у сердца друзей и все памятные моменты, которые приобрел за последние два сезона. Спасибо всем, кого я встретил на этом пути, желаю вам всего наилучшего и любви!» – сказал экс-нападающий «Трактора» Бадди Робинсон.
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости