«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Владиславом Барулиным

«Нефтехимик» заключил годичный контракт с нападающим Владиславом Барулиным. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

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Всю карьеру на уровне КХЛ 29-летний форвард выступал в составе хабаровского «Амура», за который провёл 182 игры за четыре сезона и набрал 80 (38+42) очков.