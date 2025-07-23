Дэниэл Спронг заработает 75 млн рублей по однолетнему контракту с ЦСКА.

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее появилась информация о том, что Спронг подписал контракт с ЦСКА на год.

Минувший сезон нападающий отыграл в трех клубах – «Ванкувере», «Сиэтле» и «Нью-Джерси». В 30 играх на его счету 7 (2+5) баллов. Он также провел 19 матчей в АХЛ и набрал 25 (11+14) очков.

За карьеру на счету Дэниэла Спронга 388 матчей в НХЛ с учетом плей-офф и 169 (88+81) очков.