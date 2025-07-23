Дэниэл Спронг заработает 75 млн рублей по однолетнему контракту с ЦСКА.
Об этом сообщает Metaratings.
Ранее появилась информация о том, что Спронг подписал контракт с ЦСКА на год.
Минувший сезон нападающий отыграл в трех клубах – «Ванкувере», «Сиэтле» и «Нью-Джерси». В 30 играх на его счету 7 (2+5) баллов. Он также провел 19 матчей в АХЛ и набрал 25 (11+14) очков.
За карьеру на счету Дэниэла Спронга 388 матчей в НХЛ с учетом плей-офф и 169 (88+81) очков.
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Алекс Албон: «Искренне хотел выяснить, как я буду смотреться на фоне такого гонщика, как Сайнс»
Дмитрий Губерниев: «Мальцев и Гурбанбердиева показали миру, что они абсолютные гегемоны. Здорово, что в ряде видов мы по-прежнему лучшие на планете»
Главный арбитр КХЛ: «Следим за НХЛ, чемпионатами Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии. В некоторых вещах мы на один-два шага впереди, особенно по правилам, по тому, как помогаем атакующему хоккею»