ЦСКА подписал контракт с нападающим, выступавшим в НХЛ

Московский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА заключил контракт с нападающим Даниэлом Спронгом. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Соглашение рассчитано на один сезон. Спронг станет первым нидерландским хоккеистом в КХЛ, однако за сборную он не провел ни одного матча.

Спронгу 28 лет. Ранее на протяжении всей карьеры он выступал в Северной Америке. Он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбургом" под 45-м номером. Помимо "Питтсбурга", в НХЛ выступал за "Анахайм", "Вашингтон", "Сиэтл", "Детройт", "Ванкувер" и "Нью-Джерси".

В регулярных чемпионатах НХЛ Спронг провел 374 матча и набрал 166 (87 заброшенных шайб + 79 результативных передач) очков. В 14 встречах плей-офф на счету форварда один гол и два результативных паса.