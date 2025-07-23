Главный арбитр КХЛ: «Следим за НХЛ, чемпионатами Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии. В некоторых вещах мы на один-два шага впереди, особенно по правилам, по тому, как помогаем атакующему хоккею»
Главный арбитр КХЛ высказался о судействе в лиге.
– Вы были в ложе вместе с Артемием Панариным в Челябинске. Обсуждали ли судейство в КХЛ и в НХЛ?
– Мы перекинулись несколькими словами по профессиональным, личным, бытовым темам. Я знал Артемия еще когда работал арбитром, а он играл в «Витязе» и даже, если мне не изменяет память, в МХЛ.
Помню его игроком, который только начинал в профессиональном хоккее. Поэтому общались в том числе и по судейству, по правилам, по гейм-менеджменту.
– Вы следите за НХЛ?
– Мы следим не только за коллегиями из-за океана, но и за чемпионатами Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии. В некоторых вещах мы на один-два шага впереди, особенно по правилам, по трапециевидной зоне, по тому, как помогаем атакующему хоккею.
Все больше и больше команд у нас стараются играть в приятный атакующий хоккей, который нравится зрителям. Люди приходят смотреть на голы, – сказал главный арбитр Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Анисимов.
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Главный арбитр КХЛ: «Следим за НХЛ, чемпионатами Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии. В некоторых вещах мы на один-два шага впереди, особенно по правилам, по тому, как помогаем атакующему хоккею»
Алекс Албон: «Искренне хотел выяснить, как я буду смотреться на фоне такого гонщика, как Сайнс»
Дмитрий Губерниев: «Мальцев и Гурбанбердиева показали миру, что они абсолютные гегемоны. Здорово, что в ряде видов мы по-прежнему лучшие на планете»
Главный арбитр КХЛ: «Следим за НХЛ, чемпионатами Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии. В некоторых вещах мы на один-два шага впереди, особенно по правилам, по тому, как помогаем атакующему хоккею»