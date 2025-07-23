Главный арбитр КХЛ высказался о судействе в лиге.

– Вы были в ложе вместе с Артемием Панариным в Челябинске. Обсуждали ли судейство в КХЛ и в НХЛ?

– Мы перекинулись несколькими словами по профессиональным, личным, бытовым темам. Я знал Артемия еще когда работал арбитром, а он играл в «Витязе» и даже, если мне не изменяет память, в МХЛ.

Помню его игроком, который только начинал в профессиональном хоккее. Поэтому общались в том числе и по судейству, по правилам, по гейм-менеджменту.

– Вы следите за НХЛ?

– Мы следим не только за коллегиями из-за океана, но и за чемпионатами Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии. В некоторых вещах мы на один-два шага впереди, особенно по правилам, по трапециевидной зоне, по тому, как помогаем атакующему хоккею.

Все больше и больше команд у нас стараются играть в приятный атакующий хоккей, который нравится зрителям. Люди приходят смотреть на голы, – сказал главный арбитр Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Анисимов.