«Авангард» заключил контракт с американским защитником

Омский «Авангард» объявил о переходе американского защитника Джозефа Чеккони.

Контракт 28‑летнего игрока рассчитан на один год. Чеккони будет выступать под 55‑м номером.

— Чеккони — габаритный праворукий защитник‑домосед. Он усилит нашу линию обороны, а также меньшинство, и добавит вариативности в выборе защитников. Приветствуем нашего новичка и ждем появления в Омске, — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

В прошедшем сезоне Чеккони провел 74 матча в АХЛ за «Айова Уайлд» и «Онтарио Рейн», набрав 17 (2+15) очков. Всего на счету игрока 79 (13+66) балла в 372 играх в АХЛ.

Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 5 сентября.