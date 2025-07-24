В «Авангарде» объяснили решение назначить канадского специалиста на пост главного тренера команды

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков объяснил решение пригласить на пост главного тренера клуба ВХЛ «Омские крылья» Луи Робитайла.

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В мае «Авангард» объявил о назначении на должность главного тренера «Омских крыльев» 43‑летнего специалиста из Канады.