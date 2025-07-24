В «Авангарде» объяснили решение назначить канадского специалиста на пост главного тренера команды ВХЛ
Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков объяснил решение пригласить на пост главного тренера клуба ВХЛ «Омские крылья» Луи Робитайла.
В мае «Авангард» объявил о назначении на должность главного тренера «Омских крыльев» 43‑летнего специалиста из Канады.
— Многих интересует, в чем смысл такой масштабной перезагрузки омской команды ВХЛ, еще больше некоторых возбуждает тема с назначением на должность главного тренера «Крыльев» канадского специалиста Луи Робитайла. Команда «Омские крылья» была создана в 2021 году. За это время она не то что не попала ни разу в плей‑офф — даже ни разу не вошла хотя бы в число двадцати лучших команд. Может ли это устраивать такую организацию, как наша? Конечно, нет. Разговоры про то, что результат не важен, а главной задачей «Омских крыльев» является подготовка игроков для первой команды, финальная огранка талантов — воспользуюсь такой производственной терминологией — чушь, ложная парадигма. В спорте ничего не растет и не развивается, если нет спортивной задачи, нет побед, нет амбиций. Искусственные методы подъема своих молодых воспитанников по вертикали приводят к деградации ребят, к их регрессу. Прибавьте к этому имиджевые потери от позорных результатов команды каждый сезон, а я еще вижу, сколько на все это мы тратим… Вывод напрашивается единственный — требуется реформа. На предстоящий сезон собран сбалансированный состав: пришли опытные ребята очень приличного уровня, пригласили игроков молодых, но уже с опытом игры на уровне ВХЛ и КХЛ, также добавили к ним собственных воспитанников из «Омских Ястребов». Все новички прошли внимательный отбор с участием нового тренера — Робитайл физически материализовался в Омске неделю назад, но работает с нами уже не первый месяц. Отдельно хочу сказать о первом впечатлении от работы с ним. По‑хорошему одержимый хоккеем человек, открытый, трудоголик, мгновенно проникся симпатией к стране, к Омску. На два летних месяца привез с собой всю семью — супругу и троих детей. Сын, кстати, хоккеист: мы организовали для него возможность тренироваться с нашими «ястребами», это еще и позволит ребятам расширять свой кругозор, общаясь и работая на льду с молодым канадцем. Возвращаясь к Луи: не только я, до сих пор, по сути, «чайник» в хоккее, но и мои опытные коллеги отмечают его высокий тренерский уровень, вовлеченность, интересные методы на тренировках, логичный и честный подход к выстраиванию отношений в команде. Очень важно, что они на постоянной связи с главным тренером «Авангарда» Ги Буше: это обеспечит бесшовные обмены информацией и игроками между командами, внедрение зеркальных тактических решений и методов подготовки. Впереди даже тренировочные матчи между «Омскими крыльями» и «Авангардом», — написал Чистяков в Telegram‑канале.
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