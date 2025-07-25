Экс-форвард «Адмирала» перешел в «Металлург»

Новокузнецкий «Металлург» объявил о переходе Никиты Гуслистова.

Срок контракта с 23-летним нападающим не уточняется.

На прошлой неделе Гуслистов расторг контракт с «Адмиралом», в составе которого в прошлом сезоне не отметился результативностью в 4 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В сезоне-2024/25 экс-форвард «Северстали» также не набрал очков в 9 играх за минское «Динамо».

Кроме того, в прошлом сезоне Гуслистов выступал в чемпионате Беларуси за «Брест» – 6 (2+4) очков в 14 матчах, а также в Olimpbet ВХЛ за «Динамо-Алтай» – 8 (4+4) баллов в 11 играх.