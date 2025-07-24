Капризов может подписать рекордный контракт с «Миннесотой»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов может подписать рекордный контракт с клубом, сообщает хоккейный инсайдер Франк Серавалли.

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Действующее соглашение 28‑летнего россиянина рассчитано до 30 июня 2026 года. По контракту он получает 9 миллионов долларов в год.

— Я бы предположил, что это будет контракт где‑то на восемь лет на 15 миллионов долларов, но это всего лишь предположение. Они уже работают над этим соглашением, — приводит слова Серавалли Essentially Sport со ссылкой на эфир на канале NHL Rumor Report.

Если Капризов подпишет такой договор, то он станет рекордным в НХЛ. В сезоне‑2024/25 максимальный кэпхит у нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля, который получает в среднем 14 млн в год.

В сезоне‑2024/25 Капризов набрал 56 очков (25+31) в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей‑офф на его счету 9 очков (5+4) в 6 играх.