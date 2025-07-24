Дядя Мичкова рассказал об отпуске хоккеиста в России

Дядя форварда «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова рассказал, как нападающий посетил бабушку во время юбилея. Российский хоккеист проводит отпуск в России. Ранее он принял участие в «Матче года» между российскими звёздами НХЛ и КХЛ.

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