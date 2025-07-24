На Западе высказались о влиянии Панарина

Популярный журналист и инсайдер Фрэнк Серавалли поделился своим мнением о пользе, которую принес Артемий Панарин для «Рейнджерс», а также не обошел тему с завершающимся контрактом российского форварда с ньюйоркцами.

«Смотря на сам контракт, среднюю зарплату, а также продуктивность Панарина на площадке, задаешься вопросом: а не стала ли эта сделка одним из лучших подписаний со свободным агентом за всю историю НХЛ? Этот нападающий пришел в находившуюся в процессе перестройки команду, и вывел ее на уровень одного из претендентов на Кубок Стэнли. Не считаю, что «Рейнджерс» совсем сдулись, но будущее Панарина – большой вопрос. Думаю, что у клуба есть пути к тому, чтобы договориться с ним о новом контракте», – отметил Серавалли.

Напомним, что Панарин перешел в «Рейнджерс» летом 2019 года, подписав с ньюйоркцами 7-летнее соглашение на общую сумму в 81,5 млн долларов.

Не так давно генменеджер «синерубашечников» Крис Друри отказался отвечать на вопросы журналистов о том, предложит ли клуб новое соглашение Артемию.