Эксперт высказался о перспективах китайского "Куньлуня"

Китайский «Куньлунь» пока официально не объявлял о назначении канадца Жерара Галлана на пост главного тренера, поэтому говорить о перспективах команды преждевременно, заявил «Матч ТВ» хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд.

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Ранее стало известно, что следующий сезон «Куньлунь» проведет на «СКА Арене» в Санкт‑Петербурге. «Матч ТВ» сообщал о том, что Галлан — один из кандидатов на пост главного тренера клуба, а в СМИ появлялась информация о том, что в китайскую команду на руководящую должность придет бывший председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов.

— До старта тренировочных лагерей в КХЛ остается чуть меньше недели. Сможет ли «Куньлунь» собрать команду, которая будет на что‑то всерьез рассчитывать с учетом того, что российский рынок сейчас ожидаемо скудный?