Эксперт высказался о перспективах китайского "Куньлуня"

«Куньлунь» пока не объявлял о назначении Галлана, рано говорить о перспективах команды» — Вайсфельд
Китайский «Куньлунь» пока официально не объявлял о назначении канадца Жерара Галлана на пост главного тренера, поэтому говорить о перспективах команды преждевременно, заявил «Матч ТВ» хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд.
Ранее стало известно, что следующий сезон «Куньлунь» проведет на «СКА Арене» в Санкт‑Петербурге. «Матч ТВ» сообщал о том, что Галлан — один из кандидатов на пост главного тренера клуба, а в СМИ появлялась информация о том, что в китайскую команду на руководящую должность придет бывший председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов.
— До старта тренировочных лагерей в КХЛ остается чуть меньше недели. Сможет ли «Куньлунь» собрать команду, которая будет на что‑то всерьез рассчитывать с учетом того, что российский рынок сейчас ожидаемо скудный?
— Собрать то можно, тем более что у них нет лимита на легионеров. Но вообще разные разговоры ходят. Я так понял, еще не факт, что они вообще в следующем сезоне играть будут, поэтому нужно подождать, посмотреть за развитием событий. Опять же Галлана пока нет, официального объявления не было. О его подписании никто не объявлял. Когда будет официальное объявление, можно будет что‑то говорить, а пока вообще непонятно будущее команды. Есть одни слухи и никакой объективной информации. Бесполезно рассуждать об их перспективах, — сказал Вайсфельд «Матч ТВ».