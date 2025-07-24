Главный арбитр КХЛ рассказал, как будут наказывать за телефоны на льду

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о новых правилах после эпизода с участием нападающего «Ак Барса» Никиты Дыняка.

По ходу матча против «Авангарда» у хоккеиста на льду выпал смартфон.

— Никто не понял, как это произошло. Сразу были интересные вопросы из клубов, что грозит за это. В официальном письме мы объяснили, что за выпавший из экипировки телефон игрок будет наказываться двумя минутами. После этого, кстати, в Сочи еще и электронные часы выпали. Потом все игроки поняли, что эти вещи нужно снимать и оставлять в раздевалке.

— Дыняка не наказали, потому что не сразу поняли, чей это был телефон?