«Адмирал» расторгнет контракт с вратарем

Илья Коновалов и «Адмирал» решили прекратить сотрудничество.

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Как сообщает Metaratings, расторжение контракта произойдет по инициативе клуба.

«Адмирал» не смог найти варианты обмена вратаря с окладом 40 млн рублей. Сторона игрока получит компенсацию в рамках регламента.

В сезоне-2024/25 в активе 27-летнего Ильи Коновалова 18 матчей регулярного чемпионата при 89,5% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,36.