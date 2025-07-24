«Адмирал» расторгнет контракт с вратарем

«Адмирал» расторгнет контракт с Коноваловым. Клуб не смог найти варианты обмена вратаря (Metaratings)
Илья Коновалов и «Адмирал» решили прекратить сотрудничество.
Как сообщает Metaratings, расторжение контракта произойдет по инициативе клуба.
«Адмирал» не смог найти варианты обмена вратаря с окладом 40 млн рублей. Сторона игрока получит компенсацию в рамках регламента.
В сезоне-2024/25 в активе 27-летнего Ильи Коновалова 18 матчей регулярного чемпионата при 89,5% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,36.
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