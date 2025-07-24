"Ледяную армию" не допустили до участия в чемпионате Женской хоккейной лиги

Московский клуб "Ледяная армия" не примет участия в предстоящем сезоне Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Об этом сообщила пресс-служба турнира.

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О включении "Ледяной армии" в число участников ЖХЛ стало известно 4 июня. Клуб собирался проводить матчи на "ВТБ-Арене".

"В связи с тем, что хоккейный клуб "Ледяная армия" не предоставил в установленный срок полный пакет документов, необходимых для подтверждения гарантий участия в чемпионате Женской хоккейной лиги сезона-2025/26, Федерацией хоккея России принято решение о недопуске команды к выступлению в новом сезоне", - говорится в сообщении.

"Ледяная армия" была создана в октябре 2024 года.