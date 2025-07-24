«Динамо» обменяло Буруянова в «Спартак» на вратаря

«Спартак» и московское «Динамо» совершили обмен.

Как сообщает «Чемпионат», в состав бело-голубых перешел вратарь Дмитрий Куликов. Взамен «Спартак» получил нападающего Никиту Буруянова.

22-летний Никита Буруянов в прошлом сезоне провел 46 матчей за «Динамо» в регулярном чемпионате и набрал 10 (6+4) очков. На счету нападающего также 28 игр и 13 (7+6) баллов в Olimpbet ВХЛ с учетом плей-офф.

24-летний Дмитрий Куликов провел 3 матча за «Спартак» в прошлом сезоне, отражая в среднем 87% бросков при коэффициенте надежности 3,23. В его активе также 35 игр за «Химик» в регулярном чемпионате ВХЛ (91,7% отраженных бросков при КН 2,47) и 20 матчей в плей-офф (92,4% при КН

2,6).