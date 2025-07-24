«Торпедо» продлил контракт с защитником Конюшковым

Хоккейный клуб «Торпедо» продлил контракт с защитником Богданом Конюшковым, сообщает Telegram‑канал нижегородцев.

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Новое соглашение с 22‑летним игроком носит односторонний характер и действует до 30 мая 2027 года.

В системе «Торпедо» хоккеист находится с 2022 года. За это время он провел 215 матчей в Фонбет КХЛ и набрал 77 (12+65) очков. Конюшков выигрывал Кубок Харламова вместе с «Чайкой» и Кубок Чемпиона России в составе «Торпедо‑Горький».