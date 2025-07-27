Олимпийский чемпион оценил отстранение сборной России по хоккею от Олимпиады

Олимпийский чемпион Василий Кошечкин оценил отстранение сборной России по хоккею от международных турниров, включая Олимпиаду-2026. Его слова приводит «РБ-Спорт».

«Очень сильно чувствуется несправедливость. Ребята теряют сейчас драгоценное время. Всем хочу пожелать, чтобы они развивались, работали. Шанс будет. Ждем, когда сборная вернется на международные турниры», — заявил Кошечкин.

Кошечкин — бывший голкипер сборной России, в данный момент работает тренером вратарей в магнитогорском «Металлурге». Будучи игроком, он выигрывал чемпионат мира (2009) и Олимпийские игры (2018).

2 июня Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась допускать сборные России к участию в Олимпиаде-2026. В федерации заявили, что приняли окончательное решение после запроса Международного олимпийского комитета.

Российские и белорусские хоккеисты отстранены от международных турниров с 2022 года.